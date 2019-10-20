Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu kararı!

Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Kritik Denizli virajını aşıp kötü gidişata son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde mücadele öncesi kaptan Emre Belözoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı konuşulan ancak geçtiğimiz günlerde takımla birlikte çalışmalara başlayan ve Denizli kafilesine alınan tecrübeli yıldızın maça 11'de çıkıp çıkmayacağı merak konusuydu. Teknik direktör Ersun Yanal, Denizlispor maçı öncesi Emre Belözoğlu ile ilgili kararını verdi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...