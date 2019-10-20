20 Ekim 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu kararı!
Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Kritik Denizli virajını aşıp kötü gidişata son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde mücadele öncesi kaptan Emre Belözoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı konuşulan ancak geçtiğimiz günlerde takımla birlikte çalışmalara başlayan ve Denizli kafilesine alınan tecrübeli yıldızın maça 11'de çıkıp çıkmayacağı merak konusuydu. Teknik direktör Ersun Yanal, Denizlispor maçı öncesi Emre Belözoğlu ile ilgili kararını verdi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 20.10.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 09:36
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı