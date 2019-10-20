20 Ekim 2019, Pazar

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Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu kararı!

Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Kritik Denizli virajını aşıp kötü gidişata son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde mücadele öncesi kaptan Emre Belözoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı konuşulan ancak geçtiğimiz günlerde takımla birlikte çalışmalara başlayan ve Denizli kafilesine alınan tecrübeli yıldızın maça 11'de çıkıp çıkmayacağı merak konusuydu. Teknik direktör Ersun Yanal, Denizlispor maçı öncesi Emre Belözoğlu ile ilgili kararını verdi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 20.10.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 09:36
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Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu kararı!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Denizlispor deplasmanıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor.

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Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu kararı!

Bu doğrultuda Ersun Yanal kadro planlarını yaparken, Emre Belözoğlu konusunda hassas davranılıyor. 39 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe ile şampiyonluk, EURO 2020'de de ay-yıldızlı formayla katılım göstermek istiyor.

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Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu kararı!

Futbolculuk hayatının son yılında iki büyük başarıyla veda etmek isteyen deneyimli kaptan, kaburgasındaki çatlaktan dolayı sıkıntı yaşıyor.

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Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu kararı!

Kırık olmaması herkesi sevindirirken, yine de temkinli davranılması gerekiyor.

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Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu kararı!

14 Kasım'da EURO 2020 yolunda Türkiye-İzlanda maçında sahada olmak isteyen ve tarihi zafere katkı vermek isteyen Emre, bu nedenle Fenerbahçe'de maçlarda daha dikkatli olacak.

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