21 Temmuz 2019, Pazar

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Fenerbahçe'den iki imza birden

Transfer döneminin en hızlı takımlarının başında gelen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği bitmek bilmiyor. Kadrosunu birçok yıldız futbolcu ile güçlendiren sarı-lacivertliler gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Kanarya son olarak iki Türk yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Fenerbahçe yakın zamanda 2 futbolcu ile sözleşme imzalayacak.

Giriş Tarihi: 21.07.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 11:25
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Fenerbahçe'den iki imza birden

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Fenerbahçe'den iki imza birden

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde iki futbolcu için temas kuruldu.

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Fenerbahçe'den iki imza birden

Ersun Yanal'ın kadroda görmek istediği genç futbolcular için Comolli devreye girdi.

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Fenerbahçe'den iki imza birden

Yıldız futbolcuların önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'den iki imza birden

Fenerbahçe yabancı oyuncu transferine odaklanırken bir yandan da yurt içindeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

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