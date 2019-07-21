21 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe'den iki imza birden
Transfer döneminin en hızlı takımlarının başında gelen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği bitmek bilmiyor. Kadrosunu birçok yıldız futbolcu ile güçlendiren sarı-lacivertliler gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Kanarya son olarak iki Türk yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Fenerbahçe yakın zamanda 2 futbolcu ile sözleşme imzalayacak.
Giriş Tarihi: 21.07.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 11:25
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