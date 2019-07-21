21 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Eljif Elmas transferinde şok engel!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinin gerçekleşmesi bekleniyordu. Napoli'nin hem Fenerbahçe ile hem Eljif'le anlaşmasına rağmen transferin açıklanmamasının nedeni belli oldu.

Giriş Tarihi: 21.07.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 12:19
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Eljif Elmas transferinde şok engel!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, gözler Eljif Elmas'ın satışında...

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Eljif Elmas transferinde şok engel!

Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinin artık resmi olarak açıklanması bekleniyordu.

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Eljif Elmas transferinde şok engel!

İki kulüp yönetimi bonservis bedeli ve bonuslarda anlaşma sağladı, sadece resmi açıklama yapılmadı.

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Eljif Elmas transferinde şok engel!

Transfer sürecinin uzamasında 19 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yapan babası Cevat Elmas'ın satıştan pay istemesi olduğu öğrenildi.

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Eljif Elmas transferinde şok engel!

Makedon yıldızın 295 bin euroya transfer edilip, 18 milyon euroya varan bir bedelle satılmasından sarı-lacivertli kulüp çok önemli bir kâr elde edecek.

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