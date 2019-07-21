21 Temmuz 2019, Pazar
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Eljif Elmas transferinde şok engel!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinin gerçekleşmesi bekleniyordu. Napoli'nin hem Fenerbahçe ile hem Eljif'le anlaşmasına rağmen transferin açıklanmamasının nedeni belli oldu.
Giriş Tarihi: 21.07.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 12:19
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