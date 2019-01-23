23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den iki bomba birden

Ligdeki kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Fenerbahçe, yeni transferlerle coşmak istiyor. Başkan Ali Koç, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği yıldızları alabilmek için gaza bastı.

Giriş Tarihi: 23.01.2019 09:12
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Fenerbahçeden iki bomba birden

Stoper transferini tamamlayan Fenerbahçe'nin öncelikli diğer hedefleri santrfor, sağ kanat ve orta saha transferleriydi...

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Fenerbahçeden iki bomba birden

İşte Kanarya'nın bitirme aşamasına geldiği iki transfere dair yaşanan son gelişmeler...

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Fenerbahçeden iki bomba birden

VARAN 1
Bir süredir adı Fenerabahçe ile anılan golcü yıldızın mevcut takımına gelen yeni santrfor sonrası, Fenerbahçe'nin eli güçlendi...

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Fenerbahçeden iki bomba birden

O isim Togolu golcü Emmanuel Adebayor! Sarı-lacivertlilerin Başakşehir'in yıldız forveti ile ilgilendiği iddia edilmişti.

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Fenerbahçeden iki bomba birden

Dünkü gelişmeler sonrası 34 yaşındaki Togolu golcünün çubukluya bir adım daha yaklaştığı kaydedildi.

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