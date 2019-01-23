Fenerbahçeden iki bomba birden

23 Ocak 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den iki bomba birden
Ligdeki kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Fenerbahçe, yeni transferlerle coşmak istiyor. Başkan Ali Koç, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği yıldızları alabilmek için gaza bastı.
Giriş Tarihi: 23.01.2019 09:12
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