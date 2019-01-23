Ersun Yanaldan flaş karar! İki yıldızın fişini çekti

Ersun Yanal'dan flaş karar! İki yıldızın fişini çekti

Süper Lig'de Bursaspor karşısında 90'da galibiyeti elinden kaçıran Fenerbahçe'de fatura iki yıldız isme çıktı. Hem takım arkadaşları hem de Ersun Yanal soyunma odasında golün faturasını iki yıldız futbolcuya kesti.