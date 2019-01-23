Ersun Yanaldan flaş karar! İki yıldızın fişini çekti

23 Ocak 2019, Çarşamba
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Ersun Yanal'dan flaş karar! İki yıldızın fişini çekti
Süper Lig'de Bursaspor karşısında 90'da galibiyeti elinden kaçıran Fenerbahçe'de fatura iki yıldız isme çıktı. Hem takım arkadaşları hem de Ersun Yanal soyunma odasında golün faturasını iki yıldız futbolcuya kesti.
Giriş Tarihi: 23.01.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 09:45
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