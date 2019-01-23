23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan flaş karar! İki yıldızın fişini çekti

Süper Lig'de Bursaspor karşısında 90'da galibiyeti elinden kaçıran Fenerbahçe'de fatura iki yıldız isme çıktı. Hem takım arkadaşları hem de Ersun Yanal soyunma odasında golün faturasını iki yıldız futbolcuya kesti.

Giriş Tarihi: 23.01.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 09:45
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Ersun Yanaldan flaş karar! İki yıldızın fişini çekti

Bursaspor beraberliğinin ardından Fenerbahçe'deki sorun gün yüzüne çıktı.

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Ersun Yanaldan flaş karar! İki yıldızın fişini çekti

Futbolcuların, Ayew ve Valbuena'nın takım savunmasını arızaya uğratması dolayısıyla rahatsızlık duyduğu bildirildi.

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Ersun Yanaldan flaş karar! İki yıldızın fişini çekti

Bursaspor'un attığı golde Valbuena'nın faul beklentisiyle yerde kalması, Ayew'in oyuncuyu takip etmemesi sarı-lacivertli takımda infiale neden oldu.

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Ersun Yanaldan flaş karar! İki yıldızın fişini çekti

Sabah'ta yer alan habere göre; Soyunma odasında futbolcuların bu ikiliye tepki gösterdiği öğrenildi. Transferler tamamlanırsa Ersun Yanal bu iki isme 11'de yer vermeyecek.

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Ersun Yanaldan flaş karar! İki yıldızın fişini çekti

YÖNETİM AYEW'IN OPSİYONUNU KULLANMAYACAK

Fenerbahçe'ye sezon başında Swansea takımından kiralanan Andre Ayew'in 17 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunduğu, sarı-lacivertlilerin bu opsiyonu kullanmayı düşünmediği, oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılacağı kaydedildi.

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