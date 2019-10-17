Fenerbahçe'de şok gelişme! 7 isim takımdan ayrılıyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de ara transfer ve sezon sonu kadro planlaması için çalışmalar hız kazandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertlilerin önceliği ise sol bek transferi... Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süreli sakatlığı sonrası bu bölgede Nabil Dirar'ı oynatmak zorunda kalan Kanarya, ocak ayında bu bölgeye mutlaka bir transfer yapacak. Takviye çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren teknik heyet, bir yandan da ocak ayı ve sezon sonunda takımdan ayrılacak isimleri belirledi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 16:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





