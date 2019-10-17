17 Ekim 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de şok gelişme! 7 isim takımdan ayrılıyor
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de ara transfer ve sezon sonu kadro planlaması için çalışmalar hız kazandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertlilerin önceliği ise sol bek transferi... Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süreli sakatlığı sonrası bu bölgede Nabil Dirar'ı oynatmak zorunda kalan Kanarya, ocak ayında bu bölgeye mutlaka bir transfer yapacak. Takviye çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren teknik heyet, bir yandan da ocak ayı ve sezon sonunda takımdan ayrılacak isimleri belirledi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 17.10.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 16:03
- 1
- 39
- 2
- 39
- 3
- 39
- 4
- 39
- 5
- 39
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı