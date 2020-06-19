Ali Koç'a sert sözler! "Fenerbahçe'yi ondan kurtarmak lazım"

Ali Koç Fenerbahçe'ye başkan seçileli tam iki yıl oldu. Büyük ümitlerle geldi. Çok iddialı konuştu. 'Her şeyimiz hazır' dedi. Taraftara büyük ümitler ve sözler verdi. İki yıl sonra geldiğimiz noktada Ali Koç'un ne kadar büyük bir fiyasko olduğunu gördük. Bundan sonra dikiş tutar mı? Bence zor. Sebeplerini aşağıda yazacağım. Geldiğinden bugüne kadar teknik heyet seçiminde yaptığı işlere baktığımızda büyük bir fiyasko var. Çok kısır bir döngünün içinde debelenip duruyor.