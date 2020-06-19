19 Haziran 2020, Cuma

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Ali Koç'a sert sözler! "Fenerbahçe'yi ondan kurtarmak lazım"

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe gündemi ile alakalı ses getirecek bir yazı kaleme aldı. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu değerlendiren Toroğlu, "Düşman yarata yarata kulübü yönetemezsiniz. Sonunuz kötü olur. Ama şu net bir biçimde gözüküyor; Bu zengin çocuktan Fenerbahçe Kulübü'nü kurtarmak lazım." ifadelerini kullandı. İşte yazının tamamı...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 02:09 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 06:34
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Ali Koç'a sert sözler! Fenerbahçe'yi ondan kurtarmak lazım

Ali Koç Fenerbahçe'ye başkan seçileli tam iki yıl oldu. Büyük ümitlerle geldi. Çok iddialı konuştu. 'Her şeyimiz hazır' dedi. Taraftara büyük ümitler ve sözler verdi. İki yıl sonra geldiğimiz noktada Ali Koç'un ne kadar büyük bir fiyasko olduğunu gördük. Bundan sonra dikiş tutar mı? Bence zor. Sebeplerini aşağıda yazacağım. Geldiğinden bugüne kadar teknik heyet seçiminde yaptığı işlere baktığımızda büyük bir fiyasko var. Çok kısır bir döngünün içinde debelenip duruyor.

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Ali Koç'a sert sözler! Fenerbahçe'yi ondan kurtarmak lazım

Aykut Kocaman'ı gönderiyor. Comolli'yi getiriyor. Comolli, Cocu'yu getiriyor. Dikkat edin bu Cocu-Comolli grubu hep aynı tezgahın içindeki adamlar. Bu sefer seyirci baskısını yiyor. "Ersun Yanal" dediklerinde "Siz benim vizyonumu hâlâ kavrayamamışsınız" diyor. Sonra bu cümleleri yalıyor ve Ersun Yanal'ı getiriyor. Onu da gönderiyor. Yanal'ı gönderdiği tarihten bugüne kadar geçen süre 4 ay... 4 aydır Fenerbahçe'nin teknik direktörü yok. Tam bir komedi filmi oynanıyor. İki maçlığına Zeki Murat Göle geldikten sonra salgın patlıyor...

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Ali Koç'a sert sözler! Fenerbahçe'yi ondan kurtarmak lazım

ŞENOL ÇORLU'YU NİYE GETİRMEDİN!

Aradan 3 ay geçiyor. Ligler başlayacak kalmış birkaç gün... Bir konu mankeni getiriyorlar altyapı hocası Tahir Karapınar. Aslında bu hocanın etkinliği yok. Olayın başında Emre var. Emre'nin de ne olduğu belli değil. Teknik direktör mü, menajer mi, futbolcu mu, takım kaptanı mı, saha kenarında mı, içinde mi, atıldığında oyunun dışında mı?

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Ali Koç'a sert sözler! Fenerbahçe'yi ondan kurtarmak lazım

Emre son 2-3 yılda acaba kaç kere atıldı, kaç sarı kart gördü inanılır gibi değil. 120 gün antrenörsüz kalan Fenerbahçe'nin elinde Şenol Çorlu diye altyapıda çalışan her şeyiyle çok düzgün bir teknik adamı var. Hiçbir şey yapmasan onu getir, sezon sonunda da ne yapacaksan yap. Dedim ya kendisi zayıf yönetimdekiler ondan da zayıf.

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Ali Koç'a sert sözler! Fenerbahçe'yi ondan kurtarmak lazım

GELDİĞİNDEN BERİ HEP SUÇLUYOR!

Geldiği günden bugüne kadar Ali Koç hep başkalarını suçladı. TFF'ye salladı, hakemlere salladı, bana salladı, en son Nihat Özdemir'e taktı. Ve Nihat Özdemir'i kulüpten atmaya kalktı. Kendine güvenen bir insan, ağırlığı olan bir insan, karakteri güçlü olan bir insan bu yollara girmez. Ali Koç'un ne özelliği var? Hayatta ne yapmış? Hiçbir özelliği yok. Zengin bir ailenin çocuğu.

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