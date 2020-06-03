03 Haziran 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a iki transfer çalımı birden! İşte yapılan teklif

Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonun bitimine 8 hafta kala zirve yarışından bir hayli uzaklaşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yaz transfer döneminde kuracağı kadroyla taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği iki yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 02:09 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 06:37
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a iki transfer çalımı birden! İşte yapılan teklif

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada teknik direktörlük koltuğu için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a iki transfer çalımı birden! İşte yapılan teklif

Bu sezon transfer edilen Adil Rami ve Zanka'nın beklenen performansı gösterememesi nedeniyle Jailson'u stoperde oynatan sarı-lacivertli ekip, yapılan penaltılar nedeniyle birçok maçta puan kaybına uğramıştı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a iki transfer çalımı birden! İşte yapılan teklif

Stoper bölgesine takviye için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'nin, İtalya'nın Roma kulübünde forma giyen ve ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Juan Jesus'a teklif sunduğu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a iki transfer çalımı birden! İşte yapılan teklif

İtalyan medyasında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Roma'nın takımda düşünmediği ve teklif gelmesi halinde maliyetinden kurtulmak adına bedelsiz göndermeye niyetli olduğu 28 yaşındaki sol stopere Fenerbahçe talip oldu.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a iki transfer çalımı birden! İşte yapılan teklif

Sarı-lacivertli kulübün, Brezilyalı futbolcuya yapılan ilk görüşmede yıllık 1.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Jesus ve menajerinin kapıyı 2.5 milyon euro'dan açtığı dile getirildi.

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