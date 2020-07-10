10 Temmuz 2020, Cuma

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Caner Erkin'in yeni takımını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, kıran kırana ve bol gollü mücadeleden son dakikada bulduğu golle 3-2 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadele sonrası usta gazeteci karşılaşmayı değerlendirirken, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılması kesinleşen ve adı Fenerbahçe ile Galatasaray'dan birine transfer olacağı konuşulan Caner Erkin'in yeni takımını açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.07.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 10:26
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Caner Erkin'in yeni takımını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Kasımpaşa'yı Boyd, Boateng ve Güven Yalçın'ın attığı gollerle 3-2 mağlup ederek üçüncülük iddiasını sürdürdü.

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Caner Erkin'in yeni takımını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Siyah-beyazlılar, rakibini son dakikada bulduğu golle devirirken karşılaşmada ön plana çıkan isimlerden biri de Caner Erkin'di.

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Caner Erkin'in yeni takımını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Tecrübeli sol bek ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalırken, takımının Boyd ile bulduğu ilk golün de asistini yaptı.

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Caner Erkin'in yeni takımını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

31 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sözleşmesi sona eren futbolcusunun takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

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Caner Erkin'in yeni takımını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ardından kaleme aldığı yazısında adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Caner Erkin'in anlaşma sağladığı takımı duyurdu. İşte Özbostan'ın o yazısı...

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