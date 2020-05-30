Fenerbahçe'den forvete 'dev' takviye! Emre Belözoğlu getiriyor

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla zirve yarışına neredeyse havlu atmıştı. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 26. haftalar itibarıyla Süper Lig'e ara verilmiş ve kalan 8 haftanın 12 Haziran'da başlayacağı açıklanmıştı. Bu süre zarfında gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, genç, yetenekli ve maliyeti düşük isimlere yönelmişti. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim geldi. Transferi ise sezon sonunda kariyerine nokta koyup Sportif Direktör olması beklenen Emre Belözoğlu yapacak. İşte o isim ve sarı-lacivertlilerdeki gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 12:49 ABONE OL