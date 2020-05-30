30 Mayıs 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'den forvete 'dev' takviye! Emre Belözoğlu getiriyor

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla zirve yarışına neredeyse havlu atmıştı. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 26. haftalar itibarıyla Süper Lig'e ara verilmiş ve kalan 8 haftanın 12 Haziran'da başlayacağı açıklanmıştı. Bu süre zarfında gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, genç, yetenekli ve maliyeti düşük isimlere yönelmişti. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim geldi. Transferi ise sezon sonunda kariyerine nokta koyup Sportif Direktör olması beklenen Emre Belözoğlu yapacak. İşte o isim ve sarı-lacivertlilerdeki gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 12:49
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Fenerbahçe'den forvete 'dev' takviye! Emre Belözoğlu getiriyor

Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, özellikle ligin ikinci yarısında aldığı flaş puan kayıplarıyla birlikte taraftarlarını üzmüş ve zirve yarışına neredeyse havlu atmıştı.

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Fenerbahçe'den forvete 'dev' takviye! Emre Belözoğlu getiriyor

Süper Lig'in ikinci yarısında üst üste 7 maçta 3 puan çıkaramayan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmesiyle birlikte büyük bir şok yaşanmasına engel olamamıştı.

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Fenerbahçe'den forvete 'dev' takviye! Emre Belözoğlu getiriyor

Gelecek sezonun kadro yapılanmasını planlamaya başlayan Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyacak.

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Fenerbahçe'den forvete 'dev' takviye! Emre Belözoğlu getiriyor

İLK TRANSFER İSMAİL YÜKSEK

Yeni sezon öncesi ilk transferini Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i alarak yapan sarı-lacivertliler, genç oyuncuya 5 yıllık sözleşme imzalatmıştı.

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Fenerbahçe'den forvete 'dev' takviye! Emre Belözoğlu getiriyor

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bedelle kadroya dahil edilen Vedat Muriqi, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin listesine girmişti.

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