13 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den flaş Vedat Muriç kararı!

Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Kosovalı golcü; hem Fenerbahçe hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz ve İtalyan takımlarının ardından son olarak Atletico Madrid'in talip olduğu yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 00:05 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 07:12
  • 1
  • 14
Fenerbahçe'den flaş Vedat Muriç kararı!

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de milli aranın ardından gözler Alanyaspor maçına çevrildi.

  • 2
  • 14
Fenerbahçe'den flaş Vedat Muriç kararı!

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan sarı-lacivertliler, ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek yeni sezonda şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağını gösterdi.

  • 3
  • 14
Fenerbahçe'den flaş Vedat Muriç kararı!

Kanarya'nın sergilediği iyi futbolun en büyük mimarlarından biri ise sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Vedat Muriç...

  • 4
  • 14
Fenerbahçe'den flaş Vedat Muriç kararı!

Fenerbahçe ile sezona müthiş bir başlangıç yapan Kosova Milli Takımı ile de harikalar yaratan Muriç, bir anda Avrupa'nın dev kulüplerinin gündemine girdi.

  • 5
  • 14
Fenerbahçe'den flaş Vedat Muriç kararı!

Kosovalı golcü, ülkesinin EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynadığı Çekya ve İngiltere maçlarında sergilediği 2 gol ve 2 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör