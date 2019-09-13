Fenerbahçe'den flaş Vedat Muriç kararı!

Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Kosovalı golcü; hem Fenerbahçe hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz ve İtalyan takımlarının ardından son olarak Atletico Madrid'in talip olduğu yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 00:05 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 07:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





