24 Nisan 2020, Cuma

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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Caner Erkin...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren ve takımı büyük ölçüde yenileyerek 2020/2021 sezonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de arayışlar devam ederken, sarı-lacivertli kurmaylardan sürpriz bir transfer kararı geldi. Kanarya, başta sezon sonunda yeniden kadrosuna katacağı konuşulan eski oyuncusu Caner Erkin başta olmak üzere listesindeki oyuncularla ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 11:48
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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Caner Erkin...

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, antrenör arayışına hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Caner Erkin...

Sarı-lacivertli takım için yerli yabancı birçok antrenör gündeme gelirken, bir yandan da şampiyonluk şansı bu sene zora giren Fenerbahçe'de yönetim gelecek sezonun yapılanmasına ilişkin transfer çalışmalarıyla ilgili önemli bir karara vardı.

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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Caner Erkin...

Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi sezonu bitirmeden ve takımın başına getirilecek teknik direktörü belirlemeden hiçbir futbolcuyla transfer görüşmesine girmeyecek.

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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Caner Erkin...

Sarı-lacivertlilerde daha önce Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Caner Erkin'e teklif götürüldüğü yönünde haberler çıkmıştı...

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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Caner Erkin...

Ancak Aytemiz Alanyasporlu N'Sakala'dan, Espanyol'lu Naldo'ya, Caner Erkin'den, Gerson Rodrigues'e kadar birçok futbolcuyla transfer görüşmelerine başlandığı şeklinde iddialar ortaya atılmasına karşın Fenerbahçe'nin bağlayıcı bir adım atma niyetinde olmadığı öğrenildi.

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