24 Nisan 2020, Cuma
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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Caner Erkin...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren ve takımı büyük ölçüde yenileyerek 2020/2021 sezonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de arayışlar devam ederken, sarı-lacivertli kurmaylardan sürpriz bir transfer kararı geldi. Kanarya, başta sezon sonunda yeniden kadrosuna katacağı konuşulan eski oyuncusu Caner Erkin başta olmak üzere listesindeki oyuncularla ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
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