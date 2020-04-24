24 Nisan 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de flaş Kolarov gelişmesi! Corona virüsü...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe'de gündeme yeniden Roma'nın tecrübeli futbolcusu Aleksandar Kolarov geldi. Sarı-lacivertlilerin transferi için uzun uğraşlar verdiği ancak renklerine bağlayamadığı Sırp futbolcunun transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 09:32
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Fenerbahçe'de flaş Kolarov gelişmesi! Corona virüsü...

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gözler şimdiden yaz transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'de flaş Kolarov gelişmesi! Corona virüsü...

Kalan maçlarını kazanarak Avrupa'ya gitme planları yapan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokurken, birçok ismi de gündemine aldı.

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Fenerbahçe'de flaş Kolarov gelişmesi! Corona virüsü...

Öncelikle teknik direktör sorununu çözmeye çalışan sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isimlerden birisi de Aleksandar Kolarov oldu.

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Fenerbahçe'de flaş Kolarov gelişmesi! Corona virüsü...

Kanarya, sezon başında ve ara transfer döneminde kadrosuna katmak için uzun süre uğraştığı Sırp futbolcuyla her konuda anlaşmasına rağmen Roma'nın bonservis bedeli istemesi nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.

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Fenerbahçe'de flaş Kolarov gelişmesi! Corona virüsü...

Kolarov da Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmemesinin ardından kulübüyle 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

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