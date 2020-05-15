15 Mayıs 2020, Cuma

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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın da gündemindeydi...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de taraftarlaır heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Avrupa devlerinin radarına giren ve sezon sonunda ayrılma ihtimali bulunan Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi ve isteneni veremeyen Mevlüt Erdinç'in yerine forvet arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın gündeminde olan yıldız futbolcu da dahil listeye iki oyuncu daha ekledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.05.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 14:21
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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın da gündemindeydi...

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada harekete geçen Fenerbahçe, gelecek sezon kadrosundaki hücumcuları yenilemeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın da gündemindeydi...

Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'ye gelen teklifler ve Mevlüt Erdinç'in de kadroda düşünülmemesi sebebiyle golcü transferi için gaza basan Fenerbahçe, iki yıldızı yakın takibe aldı.

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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın da gündemindeydi...

Yeni Asır'da yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerin Muriqi'nin ayrılma ihtimali sebebiyle Zenit ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Artem Dzyuba üzerinde durduğu öne sürülürken Mevlüt Erdinç'in yerine de yine bir yerli isim düşünülüyor.

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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın da gündemindeydi...

Fenerbahçe'nin, adı bir süre önce Galatasaray ile de anılan Fortuna Düsseldorf'un golcüsü milli futbolcu Kenan Karaman'ı da takibe aldığı bildirildi.

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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın da gündemindeydi...

İtalyan basını Lazio ile Napoli'nin, İngiliz basını da Leicester City, Tottenham ve Crystal Palace'ın Vedat Muriqi'yi istediğini öne sürürken oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.

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