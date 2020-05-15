Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın da gündemindeydi...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de taraftarlaır heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Avrupa devlerinin radarına giren ve sezon sonunda ayrılma ihtimali bulunan Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi ve isteneni veremeyen Mevlüt Erdinç'in yerine forvet arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın gündeminde olan yıldız futbolcu da dahil listeye iki oyuncu daha ekledi. İşte detaylar...