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Gökhan Gönül'den flaş itiraf! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Son 4 sezondur formasını giydiği Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve eski takımı Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Gökhan Gönül ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yakın çevresine için döktüğü öğrenilen tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını da verdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 11:17
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Gökhan Gönül'den flaş itiraf! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Süper Lig ekipleri, corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

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Gökhan Gönül'den flaş itiraf! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Takımlar ilgilendikleri oyuncular için girişimlerini sürdürürken, şimdiden transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri Gökhan Gönül oldu.

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Gökhan Gönül'den flaş itiraf! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe formasıyla tam 9 sezon forma giydikten sonra 2016-17 sezonundan itibaren Beşiktaş'ta başarıyla görev yapan Gökhan Gönül'ün, Kara Kartal'la sözleşmesi dönem sonunda bitecek.

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Gökhan Gönül'den flaş itiraf! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Tecrübeli futbolcunun siyah-beyazlı takımla yeni mukavele yapmayacağı ve Fenerbahçe'ye dönerek futbolu burada bırakacağı ileri sürülmüştü.

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Gökhan Gönül'den flaş itiraf! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Beşiktaş'ta mı kalacağı yoksa Fenerbahçe'ye mi transfer olacağı merak konusu olan 35 yaşındaki futbolcuyla ilgili gerçekler ortaya çıktı.

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