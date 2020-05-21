Gökhan Gönül'den flaş itiraf! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Son 4 sezondur formasını giydiği Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve eski takımı Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Gökhan Gönül ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yakın çevresine için döktüğü öğrenilen tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını da verdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 21.05.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 11:17 ABONE OL