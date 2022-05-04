Fenerbahçe’den flaş transfer atağı! Yeni sezon hamlesi...

Fenerbahçe'de takımın başına geçen İsmail Kartal ile büyük bir yükseliş başladı. Sarı-lacivertliler oynadığı son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İyi gidişatını sürdüren Kanarya'da gözler transfere çevrildi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de hedef yeni sezon öncesi transfleri tamamlamak. Özellikle kadro omurgası konusunda büyük bir aşama kaydeden sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef orta saha olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin gündemine flaş bir orta saha geldi. KANARYA'DAN NICOLAS DE LA CRUZ BOMBASI! Fenerbahçe, Arjantin'in River Plate takımında boy gösteren Nicolas de la Cruz için temaslara başladı. Sarı lacivertliler, 24 yaşındaki merkez orta sahayı kadrosuna katarak o bölgedeki defansif zaafı kapatmak istiyor. Yeni sezonda elindeki birçok orta sahayla yolları ayıracak olan Kanarya, bu bölgeyi kaliteli bir isimle doldurma peşinde. Uruguaylı futbolcu için menajeriyle görüşmelerini sürdüren yönetim, sözlemeşi Aralık 2022'de sona erecek olan Nicolas de la Cruz için River Plate'e az da olsa bir bonservis teklif etmeyi planlıyor. 1.67 boyundaki Cruz'un güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Nicolas de la Cruz, bu sezon Arjantin ekibiyle çıktığı 11 maçta 2 gol kaydetti. Cruz, ayrıca 13 kez de Uruguay Milli Takım'ı forması giydi. Fenerbahçe'nin gündemindeki isim, kariyerine Liverpool FC Montevideo U19 takımında başlamış ve 2017 yılında 2.6 milyon Euro bonservis ücretiyle River Plate'e transfer olmuştu.