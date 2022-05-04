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Fenerbahçe’den flaş transfer atağı! Yeni sezon hamlesi...

Fenerbahçe'den flaş transfer atağı! Yeni sezon hamlesi...

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 35 haftanın ardından 2. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi iddiasını koruyan Fenerbahçe'de, gözler gelecek sezonun transfer harekatına çevrildi. Sarı lacivertlilerde, yeni sezonda teknik direktör koltuğunda kimin oturacağı belirsizliğini korusa da transfer görüşmeleri sekteye uğramadı. İzleme komitesinin raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetim, flaş bir bir ismi gündemine aldı. İşte Kanarya'nın transfer listesinde yer alan o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 04.05.2022- 08:55 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022- 09:23
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Fenerbahçe’den flaş transfer atağı! Yeni sezon hamlesi...

Fenerbahçe'de takımın başına geçen İsmail Kartal ile büyük bir yükseliş başladı. Sarı-lacivertliler oynadığı son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İyi gidişatını sürdüren Kanarya'da gözler transfere çevrildi.

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