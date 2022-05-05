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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’dan savunmaya 1.87’lik takviye!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan savunmaya 1.87'lik takviye!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda üst üste aldığı başarılı sonuçlara devam eden Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktör kadar transferlere de çevrildi. Sarı-lacivertliler buna göre özellikle savunma konusunda arayışlarına hız verirken gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasında yer alan stoper...
Yayın Tarihi: 05.05.2022- 09:29 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022- 09:34
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’dan savunmaya 1.87’lik takviye!

Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta, 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla devam ediliyor.

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