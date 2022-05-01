FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya Belçikalı yıldızın peşine düştü!

Süper Lig'de 2. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti alması beklenen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlanmasına başlandı. Sarı-lacivertliler, yapılacak olan takviyelerle beraber gelecek sezon mutlak şampiyonluğu hedefliyor. Kanarya, gelecek sezon için transferde hata yapmak istemiyor. Teknik direktör konusunda Jorge Jesus'la sıklaştıran Ali Koç, takımı Portekizli teknik adama emanet etmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin 1 numarası, tecrübeli teknik adama bol alternatifli bir kadro vermek istiyor. Bu bağlamda transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin Dries Mertens'le ilgilendiği iddia edildi. 34 yaşındaki yıldızın Napoli ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor. İtalyan basınındaki iddialara göre; Mertens'in Napoli'yle 1 yıl daha sözleşme uzatma opsiyonu bulunsa da Belçikalı yıldızla maaş konusunda hala anlaşma sağlanamadı. Belçikalı yıldızın yeni bir maceraya hazır olduğu kaydedildi. Bu sezon Napoli'de 34 maça çıkan Mertens 13 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Mertens'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak belirtiliyor. Belçika Milli Takımı ile 103 maça çıkan tecrübeli hücum oyuncusu, 21 gol atma başarısı gösterdi.