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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya Belçikalı yıldızın peşine düştü!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya Belçikalı yıldızın peşine düştü!

Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadro planlamasına başlandı. Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde hata yapmak istemiyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Kanarya'nın Belçikalı yıldızı gündemine aldığı ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 01.05.2022- 09:40 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022- 09:42
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya Belçikalı yıldızın peşine düştü!

Süper Lig'de 2. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti alması beklenen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlanmasına başlandı.

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