Fenerbahçe bombayı patlatıyor! İki dünya yıldızı birden...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç ve Garry Rodrigues gibi yıldızları kadrosuna kattığını resmen açıklayan ve geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığına benzer bir durumla karşı karşıya kalmamak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe transferde bombaları peş peşe patlatacak.