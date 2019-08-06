07 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! İki dünya yıldızı birden...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç ve Garry Rodrigues gibi yıldızları kadrosuna kattığını resmen açıklayan ve geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığına benzer bir durumla karşı karşıya kalmamak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe transferde bombaları peş peşe patlatacak.

Giriş Tarihi: 06.08.2019 22:33 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 06:51
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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! İki dünya yıldızı birden...

Ön libero transferi için uzun süredir Luiz Gustavo ile temasta olan Fenerbahçe, yıldız bir ismi gündemine aldı.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! İki dünya yıldızı birden...

Sarı-lacivertliler, tam 6 yıldır Manchester City forması giyen ve takımın önceki sezonlarda vazgeçilmezleri arasında yer alan Fernandinho için düğmeye bastı.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! İki dünya yıldızı birden...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Brezilyalı futbolcunun menajeri ile görüştüğü iddia edilirken, kısa süre içinde Manchester City'nin de kapısının çalınacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! İki dünya yıldızı birden...

İngiltere'deki ikili ilişkilerini kullanan Comolli'nin bu transferde somut adımlar atabileceği belirtildi.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! İki dünya yıldızı birden...

ADA'DA ŞANSI YOK!

Manchester City'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği Fernandinho için tüm şartları zorlayacak olan Fenerbahçe, yıldız futbolcuya reddedemeyeceği bir teklif sunacak.

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