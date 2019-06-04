04 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili kararını net bir şekilde verdi. İşte son dakika gelişmesinden detaylar...

Giriş Tarihi: 04.06.2019 23:22 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 23:23
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Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!
Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!
Sarı-lacivertlilerin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Ozan Tufan, takımdaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
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Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!
Genç futbolcu bu sebeple geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiralanmıştı.
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Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!
Sergen Yalçın'ın ''Ozan'a futbolu hatırlatacağız'' açıklamasının ardından Alanyaspor'daki performansı merak ediliyordu.
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Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!
Ozan Tufan, buradaki performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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