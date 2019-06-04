Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili kararını net bir şekilde verdi. İşte son dakika gelişmesinden detaylar...