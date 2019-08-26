Fenerbahçe'den flaş Nabil Dirar kararı!

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü performanslarından birini gösteren Fenerbahçe, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayarak uzun bir aranın ardından liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe'nin yakaladığı havanın en büyük mimarlarından biriyse Faslı futbolcu Nabil Dirar... Kanarya, son olarak uzatma dakikalarında Medipol Başakşehir'e attığı golle galibiyeti getiren 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 16:59 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 17:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





