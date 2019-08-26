26 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den flaş Nabil Dirar kararı!

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü performanslarından birini gösteren Fenerbahçe, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayarak uzun bir aranın ardından liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe'nin yakaladığı havanın en büyük mimarlarından biriyse Faslı futbolcu Nabil Dirar... Kanarya, son olarak uzatma dakikalarında Medipol Başakşehir'e attığı golle galibiyeti getiren 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 16:59 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 17:01
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Fenerbahçe'den flaş Nabil Dirar kararı!

Süper Lig'e bomba gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de keyifler yerinde...

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Fenerbahçe'den flaş Nabil Dirar kararı!

Çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu.

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Fenerbahçe'den flaş Nabil Dirar kararı!

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla taraftarlarının olumsuz eleştirilerine maruz kalan sarı-lacivertliler, bu sezon bambaşka bir çehreye bürünmüş durumda.

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Fenerbahçe'den flaş Nabil Dirar kararı!

Kanarya'nın bu sezon gösterdiği etkili performansın en büyük mimarlarından biriyse Nabil Dirar...

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Fenerbahçe'den flaş Nabil Dirar kararı!

Faslı futbolcu, ikinci haftada oynanan Medipol Başakşehir maçının uzatma dakikalarında attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

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