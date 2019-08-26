26 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor! Gustavo denmişti ancak...

Süper Lig'e bomba gibi bir girişi yaparak ilk iki haftadan 6 puan çıkaran Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Meksikalı stoperi Diego Reyes ile yollarını ayırdıktan sonra son olarak Marsilya forması giyen Adil Rami ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Luiz Gustavo transferinde de geri sayıma geçti. Brezilyalı orta sahaya önümüzdeki günlerde imza attırması beklenen Fenerbahçeile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Gustavo'nun ardından başka bir dünya yıldızı futbolcuyu İstanbul'a getirip sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 11:46
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Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor! Gustavo denmişti ancak...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

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Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor! Gustavo denmişti ancak...

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

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Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor! Gustavo denmişti ancak...

İstediği havayı yakalayan Fenerbahçe'de tüm dikkatler transfere çevrildi.

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Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor! Gustavo denmişti ancak...

REYES TAKIMDAN AYRILDI

Yönetim, geçtiğimiz sezon transfer edilen ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Diego Reyes'in sözleşmesini feshetti.

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Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor! Gustavo denmişti ancak...

Meksikalı stoperin yerini çabuk dolduran sarı-lacivertliler, Marsilya'dan ayrılan Adil Rami ile anlaşmaya vardı.

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