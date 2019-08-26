Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor! Gustavo denmişti ancak...

Süper Lig'e bomba gibi bir girişi yaparak ilk iki haftadan 6 puan çıkaran Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Meksikalı stoperi Diego Reyes ile yollarını ayırdıktan sonra son olarak Marsilya forması giyen Adil Rami ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Luiz Gustavo transferinde de geri sayıma geçti. Brezilyalı orta sahaya önümüzdeki günlerde imza attırması beklenen Fenerbahçeile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Gustavo'nun ardından başka bir dünya yıldızı futbolcuyu İstanbul'a getirip sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 11:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





