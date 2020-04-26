26 Nisan 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den flaş karar! 3 yıldız satış listesinde...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon için kadrosuna yeni isimler katmaya planlayan sarı lacivertli ekip gönderilecek isimler içinde radikal kararlar almaya başladı. Sarı lacivertli yönetim 3 isim ile yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 19:13
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Fenerbahçe'den flaş karar! 3 yıldız satış listesinde...
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Fenerbahçe'den flaş karar! 3 yıldız satış listesinde...
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Fenerbahçe'den flaş karar! 3 yıldız satış listesinde...
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Fenerbahçe'den flaş karar! 3 yıldız satış listesinde...
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Fenerbahçe'den flaş karar! 3 yıldız satış listesinde...
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