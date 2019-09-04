Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! Volkan Demirel...

40 yaşına kadar oynama hedefi olmasına rağmen 3. kaleci olmak yerine antrenör ekibinde görev almayı seçen Volkan Demirel, hem kulübünden kopmadı hem de teknik direktörlük hayaline bir adım daha yaklaştı. Fenerbahçe'de yönetimin de, Volkan'ın bu vefasına karşılık vereceği öğrenildi...