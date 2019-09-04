04 Eylül 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! Volkan Demirel...

40 yaşına kadar oynama hedefi olmasına rağmen 3. kaleci olmak yerine antrenör ekibinde görev almayı seçen Volkan Demirel, hem kulübünden kopmadı hem de teknik direktörlük hayaline bir adım daha yaklaştı. Fenerbahçe'de yönetimin de, Volkan'ın bu vefasına karşılık vereceği öğrenildi...

Giriş Tarihi: 04.09.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 10:26
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Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! Volkan Demirel...

Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdıran Volkan Demirel, 17 yıllık kariyerin ardından futbol hayatına noktayı koydu.

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Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! Volkan Demirel...

Sarı-lacivertli camianın sembol isimlerinden olan Volkan, teknik direktörlük hayali için ilk adımı attı.

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Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! Volkan Demirel...

38 yaşındaki eldiven, son yıllarda kariyer planını yaparken hedefini teknik direktörlük olarak belirlemişti.

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Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! Volkan Demirel...

Fenerbahçe'nin başında bir gün teknik adam olmak isteyen deneyimli ismin bir başka hedefi de 40 yaşına kadar futbol oynayabilmekti.

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Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! Volkan Demirel...

Ancak şartlar Volkan'ın 40 yaş hedefinin gerçekleşmesini engelledi.

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