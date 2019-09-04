04 Eylül 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a isyan!
Yaz transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Fenerbahçe kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Luiz Gustavo ve Max Kruse gibi isim yapmış yıldızları takıma kazandırarak lige iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de taraftarlar isyan etti! İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 04.09.2019 11:00
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