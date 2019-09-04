04 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a isyan!

Yaz transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Fenerbahçe kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Luiz Gustavo ve Max Kruse gibi isim yapmış yıldızları takıma kazandırarak lige iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de taraftarlar isyan etti! İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 04.09.2019 11:00
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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a isyan!

Transfer döneminin en hızlı ve hareketli takımlarından bir tanesi de Fenerbahçe'ydi...

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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a isyan!

Ligde çıktığı 3 maçta 7 puan toplamasına rağmen bir konuda taraftarını memnun edemeyen fenerbahçe'de yüzler gülmüyor.

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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a isyan!

O konu planlanan bir transferin gerçekleşmemesi ve Fenerbahçe'nin stratejik hata yapması üzerine...

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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a isyan!

Transfer döneminde 21 oyuncuyla yollarını ayıran ve 13 yeni isimle anlaşan Fenerbahçe, adeta takımı sil baştan yarattı.

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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a isyan!

Ancak, Sarı-Lacivertliler'in bu süre içinde eksik olarak görülen sol bek transferi yapmaması taraftarı çıldırttı.

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