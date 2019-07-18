18 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Eljif Elmas'ın bonservis bedeli netleşti! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe, transfer yapabilmek için Eljif Elmas'ın Napoli'ye satışını bekliyor. Buradan gelecek bonservis bedeliyle Gustavo, Kolarov, Konoplyanka, Kjaer ve Deniz Türüç transferlerini bitirmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin kasasına girecek ücret belli oldu.

Giriş Tarihi: 18.07.2019 15:09
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Eljif Elmas'ın bonservis bedeli netleşti! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi tamamlanmak üzere.

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Eljif Elmas'ın bonservis bedeli netleşti! Dudak uçuklatan rakam

İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç futbolcu kısa süre içerisinde İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek.

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Eljif Elmas'ın bonservis bedeli netleşti! Dudak uçuklatan rakam

Napoli'nin sarı lacivertlilere bu transfer için ödeyeceği bonservis bedeli de netleşti.

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Eljif Elmas'ın bonservis bedeli netleşti! Dudak uçuklatan rakam

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı Napoli'ye sattı.

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Eljif Elmas'ın bonservis bedeli netleşti! Dudak uçuklatan rakam

Sarı lacivertliler, 180 bin euro karşılığında transfer ettiği genç futbolcunun bonservisinden 18 milyon euro kazanacak.

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