18 Temmuz 2019, Perşembe
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Eljif Elmas'ın bonservis bedeli netleşti! Dudak uçuklatan rakam
Fenerbahçe, transfer yapabilmek için Eljif Elmas'ın Napoli'ye satışını bekliyor. Buradan gelecek bonservis bedeliyle Gustavo, Kolarov, Konoplyanka, Kjaer ve Deniz Türüç transferlerini bitirmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin kasasına girecek ücret belli oldu.
Giriş Tarihi: 18.07.2019 15:09
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