25 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe taraftarı deprem mağdurları için sahaya atkı attı!

Fenerbahçe taraftarları, Elazığ ve çevre illerdeki depremzede vatandaşlarımıza destek olmak için, maç sonunda atkı ve berelerini attı.

Giriş Tarihi: 25.01.2020 22:28 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 22:30
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Fenerbahçe taraftarı, deprem mağdurları için sahaya atkı attı!

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının son anlarında sarı-lacivertli taraftarlar, Elazığ'da meydana gelen depreme dikkat çekti.

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Fenerbahçe taraftarı, deprem mağdurları için sahaya atkı attı!

ATKILAR VE BERELER ATILDI

Fenerbahçeli taraftarlar, Elazığ'daki depremzedelere ulaşması için saha kenarına atkılarını ve berelerini attı.

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Fenerbahçe taraftarı, deprem mağdurları için sahaya atkı attı!

Ayrıca tribünlerde Elazığspor atkısı açıldı. Taraftarlar uzun süre ""Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle." tezahüratları yaptı.

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Fenerbahçe taraftarı, deprem mağdurları için sahaya atkı attı!
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Fenerbahçe taraftarı, deprem mağdurları için sahaya atkı attı!
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