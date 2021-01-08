Dünya basını Mesut Özil ve Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Türk lokumu gibi'

Mesut'un sarı-lacivertlilerde ligin ikinci yarısında giyeceği forma numarasından kazanacağı ücrete ve yaşayacağı yere kadar birçok konu netliğe kavuşurken; yılın transferi ABD, İngiltere, İsviçre, Almanya, Hollanda ve Avusturya olmak üzere birçok ülkede geniş yer aldı.