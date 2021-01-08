08 Ocak 2021, Cuma

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Dünya basını Mesut Özil ve Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Türk lokumu gibi'

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte transferde gaza basan Fenerbahçe, Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil konusunda hem kulübü hem de kendisiyle anlaşma sağladı. Dünya basını da bu transferi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

Giriş Tarihi: 08.01.2021 01:15 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 06:17
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Dünya basını Mesut Özil ve Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Türk lokumu gibi'

Uzun süredir konuşulan Fenerbahçe-Mesut Özil flörtünde somut adımlar atılması dünya basının da dikkatinden kaçmadı.

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Dünya basını Mesut Özil ve Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Türk lokumu gibi'

Mesut'un sarı-lacivertlilerde ligin ikinci yarısında giyeceği forma numarasından kazanacağı ücrete ve yaşayacağı yere kadar birçok konu netliğe kavuşurken; yılın transferi ABD, İngiltere, İsviçre, Almanya, Hollanda ve Avusturya olmak üzere birçok ülkede geniş yer aldı.

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Dünya basını Mesut Özil ve Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Türk lokumu gibi'

Dünyaca ünlü gazete ve televizyonlar, "Mesut Özil Fenerbahçe'de", "Türk lokumu gibi transfer" ve "Mesut, Londra'ya veda ediyor" başlıklarıyla haberi duyurdu.

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Dünya basını Mesut Özil ve Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Türk lokumu gibi'

TERCİHİNİ TÜRKİYE'DEN KULLANDI

Mirror, "Mesut, Arsenal'de yaşadığı kabusa son verdi. Fenerbahçe ile anlaştı" yazdı.

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Dünya basını Mesut Özil ve Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Türk lokumu gibi'

Evening Standart, ABD ekibi DC United'ın Mesut için tüm şartları zorladığını belirtse de yıldız futbolcunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığını vurguladı.

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