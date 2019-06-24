24 Haziran 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...

Şampiyonluk kadrosu oluşturmak için çalışan Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi. Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki 12 gün içerisinde 4 dünya yıldızının transferini bitirerek transferde şov yapacak. İşte taraftarı oldukça heyecanlandıran o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.06.2019 00:23 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 08:00
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Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...

Önümüzdeki sezon için şampiyonluk iddiası olan bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi

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Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...

Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler son haftalarda listesindeki isimleri bitirmek için yoğun mesai sarf ediyor.

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Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yardım kampanyası için katıldığı bir TV programında "10- 12 gün içinde 3-4 transfer açıklayacağız. Transferleri söyleyip Ersun Yanal'a kalp krizi geçirtmeyelim" ifadelerini kullanmıştı.

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Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...

Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki 12 gün içerisinde 4 dünya yıldızının transferini bitirerek transferde şov yapacak.

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Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...

İşte taraftarı oldukça heyecanlandıran o isimler...

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