Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...

Şampiyonluk kadrosu oluşturmak için çalışan Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi. Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki 12 gün içerisinde 4 dünya yıldızının transferini bitirerek transferde şov yapacak. İşte taraftarı oldukça heyecanlandıran o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...