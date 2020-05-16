16 Mayıs 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'de Okan Buruk bombası

Divan Kurulu'nda konuşan başkanın aradığı kriterlerdeki teknik adamlar arasında ilk sırada Okan Buruk yer alıyor Başakşehir'le zirve yarışı yapan genç hoca konusunda Emre Belözoğlu'nun ısrarcı olduğu ileri sürülüyor 3 kez görüşülen Bjelica ile Ukrayna kariyerinde seviye atlayan Rebrov, diğer adaylar arasında bulunuyor.

Giriş Tarihi: 16.05.2020 01:55 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 06:37
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Fenerbahçe'de Okan Buruk bombası

Divan Kurulu'nda dün birçok konu hakkında önemli açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör arayışlarıyla ilgili sözleri büyük dikkat çekti.

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Fenerbahçe'de Okan Buruk bombası

"Şu anda görüştüğümüz 3 teknik adam var" diyen Koç, "Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak, 40-50 yaşları arası, ekonomimize uyacak, takımda rekabeti sağlayabilecek, gençleri adapte edebilecek bir hoca arıyoruz.

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Fenerbahçe'de Okan Buruk bombası

Görüşmelerimiz devam ediyor. Bildiğiniz ya da bilmediğiniz bir isim olabilir. Ancak acelemiz yok. Sezonu kurtaracağız diye önümüzdeki yılı da kaybetmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'de Okan Buruk bombası

YABANCILAR ALTERNATİF
Koç'un bu sözlerinin ardından sarı-lacivertlilerin görüştüğü 3 isimle ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. Kulislerde son dönemde en çok konuşulan teknik adam olan Okan Buruk'un Koç'un listesinde ilk sırayı aldığı ileri sürüldü.

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Fenerbahçe'de Okan Buruk bombası

EMRE, OKAN BURUK'TA ISRARLI
Gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun Buruk konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.

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