26 Temmuz 2019, Cuma

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu isyanı! Alper Potuk...

Fenerbahçe'de Ferid Kadıoğlu isyanı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Wolfsburg maçında asıl mevkisi forvet arkası yerine son 20 dakika sağ bekte görevlendirilmişti. Ferdi, Hertha Berlin maçında ise süre almadı. Bunun üzerine genç yıldız sosyal medya hesabından Fenerbahçe fotoğraflarını kaldırdı. Bu gelişme üzerine taraftarlar Ersun Yanal'a ve Alper Potuk'a büyük tepki gösterdi. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 11:57
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu isyanı! Alper Potuk...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezondan bu yana bir türlü forma şansı bulamayan Ferdi Kadıoğlu, yeni sezon öncesinde hazırlık maçlarında da görev alamadı.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu isyanı! Alper Potuk...

Son olarak Hertha Berlin maçında forma şansı bekleyen genç futbolcu oyuna alınmadı.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu isyanı! Alper Potuk...

Ferdi Kadıoğlu'nun Hertha Berlin maçı sonrasında oyuna alınmamasından dolayı moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu isyanı! Alper Potuk...

Instagram hesabından Fenerbahçe içerikli paylaşımlarını kaldıran genç futbolcunun tepkili ve aynı zamanda üzgün olduğu gözlemlendi.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu isyanı! Alper Potuk...

Fenerbahçe taraftarları Ferdi Kadıoğlu'nun son paylaşımına destek mesajları yağdırırken, "Sakın pes etme." şeklinde yorumlarda bulundu.

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