Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu isyanı! Alper Potuk...

Fenerbahçe'de Ferid Kadıoğlu isyanı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Wolfsburg maçında asıl mevkisi forvet arkası yerine son 20 dakika sağ bekte görevlendirilmişti. Ferdi, Hertha Berlin maçında ise süre almadı. Bunun üzerine genç yıldız sosyal medya hesabından Fenerbahçe fotoğraflarını kaldırdı. Bu gelişme üzerine taraftarlar Ersun Yanal'a ve Alper Potuk'a büyük tepki gösterdi. İşte yaşananlar...