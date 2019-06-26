26 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den dev hamle! Tam 162 milyon TL...

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe yönetimi, finansal yönden de takımı düzlüğe çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan'da başlayan "Fener Ol" kampanyasında toplanan paranın şu ana dek 150 milyon liraya yaklaştığı açıklamıştı. Sarı-lacivertliler bu kampanyanın dışında olarak 162 milyon liralık bir bütçe rahatlamasına kavuştu. İşte o detay... Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 26.06.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 19:36
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Fenerbahçe'den dev hamle! Tam 162 milyon TL...

Geçen sezon 4'ü kiralık toplam 16 transfer yapan Fenerbahçe, bu yaz da eşi benzeri görülmemiş bir değişim yaşamaya başladı.

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Fenerbahçe'den dev hamle! Tam 162 milyon TL...

Sarı-lacivertliler, Wolfsburg'tan Murat Sağlam'ı transfer ederken tam 11 oyuncusunu gönderdi.

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Fenerbahçe'den dev hamle! Tam 162 milyon TL...

Fenerbahçe'nin gönderdiği oyunculardan bir ilk 11 çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Fenerbahçe'den dev hamle! Tam 162 milyon TL...

Kiralık olarak gidebileceği ve en az 30 maç oynayacağı bir kulüp aranan Berke Özer'in de gideceği düşünülürse, sağ bekte Şener Özbayraklı, sol bekte İsmail Köybaşı, stoperde Roman Neustadter ve Martin Skrtel gönderildi.

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Fenerbahçe'den dev hamle! Tam 162 milyon TL...

Orta sahanın sağında Andre Ayew, solunda Valbuena, ortasında Benzia ve Mehmet Topal yolcular kervanına katıldı.

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