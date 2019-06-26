26 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den dev hamle! Tam 162 milyon TL...
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe yönetimi, finansal yönden de takımı düzlüğe çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan'da başlayan "Fener Ol" kampanyasında toplanan paranın şu ana dek 150 milyon liraya yaklaştığı açıklamıştı. Sarı-lacivertliler bu kampanyanın dışında olarak 162 milyon liralık bir bütçe rahatlamasına kavuştu. İşte o detay... Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 26.06.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 19:36
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