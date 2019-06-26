26 Haziran 2019, Çarşamba
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Eljif Elmas Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. İç transferde de hareketli günler geçiren Sarı-Lacivertlilerde Avrupa devlerinin radarında olan Eljif Elmas'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Makedon yıldız, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 26.06.2019 20:08 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 20:11
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