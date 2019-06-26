26 Haziran 2019, Çarşamba

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Eljif Elmas Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. İç transferde de hareketli günler geçiren Sarı-Lacivertlilerde Avrupa devlerinin radarında olan Eljif Elmas'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Makedon yıldız, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 26.06.2019 20:08 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 20:11
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Eljif Elmas Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Sezon sona ermesinin ardından gözünü yaz transfer dönemine çeviren Fenerbahçe, bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanıyor.

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Eljif Elmas Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Sarı-Lacivertliler; Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov, Max Kruse, Ljubomir Fejsa ve Aleksandar Kolarov transferlerini önümüzdeki günlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirecek.

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Eljif Elmas Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Dış transferde çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, iç transferde de hareketli günler geçiriyor.

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Eljif Elmas Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Kanarya, sezon sona ermesinin ardından Mathieu Valbuena, Roberto Soldado, Roman Neustadter ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırmıştı.

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Eljif Elmas Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Sarı-Lacivertliler, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ın da sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

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