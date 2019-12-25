25 Aralık 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe anlaşma sağladı! İşte sözleşme süresi...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe'de, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla beraber çalışmalar hızlandı. Yurt dışından Comolli'nin de referansıyla bir çok futbolcuyla görüşen sarı-lacivertliler, yurt içinden de takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Kanarya, bir isimle anlaştı. İşte tüm detaylarıyla Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 17:01
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Fenerbahçe anlaşma sağladı! İşte sözleşme süresi...

Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Ülker Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yaşanan derbi galibiyeti sonrası yüzler gülüyor.

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Fenerbahçe anlaşma sağladı! İşte sözleşme süresi...

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertliler, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta ezeli rakibini Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç'in ayağından bulduğu gollerle devirmeyi başarmıştı.

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Fenerbahçe anlaşma sağladı! İşte sözleşme süresi...

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor'u yenerek ilk devreyi moralli kapatmak isteyen Kanarya'da ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verildi.

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Fenerbahçe anlaşma sağladı! İşte sözleşme süresi...

FFP nedeniyle kiralık oyunculara yönelecek olan Fenerbahçe, Alper Potuk ve Mehmet Ekici gibi kadroda düşünülmeyen isimleri satarak transfer için kaynak yaratmaya çalışacak.

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Fenerbahçe anlaşma sağladı! İşte sözleşme süresi...

Yurt dışında birçok ismin Fenerbahçe'ye geleceği yönünde haberler çıkmasının yanında, sarı-lacivertliler yurt içinde de hareketli bir transfer sezonu geçirecek gibi görünüyor.

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