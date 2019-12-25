Fenerbahçe anlaşma sağladı! İşte sözleşme süresi...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe'de, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla beraber çalışmalar hızlandı. Yurt dışından Comolli'nin de referansıyla bir çok futbolcuyla görüşen sarı-lacivertliler, yurt içinden de takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Kanarya, bir isimle anlaştı. İşte tüm detaylarıyla Fenerbahçe haberleri...