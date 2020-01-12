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Fenerbahçe'den çok konuşulacak takas hamlesi! Ersun Yanal ısrarla istedi
Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında somut adımlar atmaya başladı. Başta sol bek, stoper ve forvet olmak üzere birkaç bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, ilk olarak Eintracht Franfurt forması giyen Gineli savunmacı Simon Falette'i sezon sonuna kadar kiraladı. Takımda düşünülmeyen bazı oyuncuları da elinden çıkarmayı düşünen Sarı Kanarya, teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği yıldız isim için takas formulüne başvurmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 12.01.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 10:41
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