12 Ocak 2020, Pazar

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Fenerbahçe'den çok konuşulacak takas hamlesi! Ersun Yanal ısrarla istedi

Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında somut adımlar atmaya başladı. Başta sol bek, stoper ve forvet olmak üzere birkaç bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, ilk olarak Eintracht Franfurt forması giyen Gineli savunmacı Simon Falette'i sezon sonuna kadar kiraladı. Takımda düşünülmeyen bazı oyuncuları da elinden çıkarmayı düşünen Sarı Kanarya, teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği yıldız isim için takas formulüne başvurmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 12.01.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 10:41
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Fenerbahçe'den çok konuşulacak takas hamlesi! Ersun Yanal ısrarla istedi

Sezonun ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamlayarak lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

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Fenerbahçe'den çok konuşulacak takas hamlesi! Ersun Yanal ısrarla istedi

Yaz transfer döneminde kadrosunda radikal değişiklikler yapan sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı takviyelerin yanı sıra takımdan göndereceği isimlerle de adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'den çok konuşulacak takas hamlesi! Ersun Yanal ısrarla istedi

Yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmek ve sezonu zirvede noktalamak isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer dönemindeki ilk somut adımı attı ve Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'i sezon sonuna kadar kiraladı.

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Fenerbahçe'den çok konuşulacak takas hamlesi! Ersun Yanal ısrarla istedi

Yönetim, tepki çeken Falette transferinin ardından Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı, Zanka ve Rami'den istenen performansın alınamaması ve Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle savunmaya bir takviye daha yapmak istiyor.

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Fenerbahçe'den çok konuşulacak takas hamlesi! Ersun Yanal ısrarla istedi

Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertlilerin hedefindeki isimse Aytemiz Alanyaspor forması giyen Brezilyalı stoper Welinton...

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