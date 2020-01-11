11 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de karar verildi! Comolli'ye büyük şok!

Birkaç gün önce Twitter hesabı açarak Simon Falette transferi ve Rogon Menajerlik Şirketi iddialarına açıklık getiren Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli için Fenerbahçe'den şok karar geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 19:35 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 19:41
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Fenerbahçe'de karar verildi! Comolli'ye büyük şok!

Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin hiçbir söz hakkı kalmadı. Göreve getirildiğinde tam yetkiyle göreve getirilen Fransız spor adamı artık iyice pasifize edildi.

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Fenerbahçe'de karar verildi! Comolli'ye büyük şok!

Yeni Şafak'ın haberine göre; Kulüp başkanı Ali Koç, Comolli ile görüşmesinde Twitter hesabı açarak Simon Falette transferiyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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Fenerbahçe'de karar verildi! Comolli'ye büyük şok!

Yaşanan Twitter krizi sonrası Fransız spor adamının çalışmaları kısıtlandı ve yardımcısının görevine son verdiği Comolli'nin yetkileri de elinden alındı.

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Fenerbahçe'de karar verildi! Comolli'ye büyük şok!

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör ve oyuncularla ilgilenen Damien Comolli bunun dışında idari konularda sahip olduğu tüm yetkileri elinden alınırken, artık transferde görüşleri dikkate alınmıyor.

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Fenerbahçe'de karar verildi! Comolli'ye büyük şok!

Comolli istifaya zorlanırken futbol şubesi de tamamen yönetici Selahattin Baki'ye emanet edildi.

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