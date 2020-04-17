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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ümit Özat açıkladı

2001-2007 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ve Bosnak Hersek ekiplerinden Celik Zenica'yı çalıştıran teknik direktör Ümit Özat, sarı-lacivertlilerin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. 43 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin iki transferini duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 11:57
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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ümit Özat açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer operasyonu devam ederken, bir dönem sarı-lacivertli forma ile kaptanlığa yükselmiş olan Ümit Özat 2 transferi duyurdu.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ümit Özat açıkladı

Sarı-lacivertli takım yaz transfer döneminde yerli isimlere yönelme kararı alırken, önceliği savunma pozisyonuna vermişti.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ümit Özat açıkladı

Bu sezon defansta yapılan bireysel hatalardan kalesinde birçok gol gören Fenerbahçe'de beklenmedik puan kayıpları yaşanmış şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalınmıştı.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ümit Özat açıkladı

Aynı sorunu önümüzdeki sezon yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerde yönetim defans hattını büyük ölçüde değiştirme kararı aldı.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ümit Özat açıkladı

Serdar Aziz'in yanına bir stoper bakan Fenerbahçeli kurmaylar uzun süredir, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Isla'nın yerine bir sağ bek, Hasan Ali'yi yedekleyecek bir sol bek arayışındaydı.

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