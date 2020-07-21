21 Temmuz 2020, Salı

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takas+para...

Cemil Usta Sezonu'nu 7. olarak bitiren Fenerbahçe'de tüm gözler yeni sezon öncesi yapılacak transferlere çevrilmiş durumda... Sarı-lacivertliler son iki sezondur alınan başarısız sonuçları geride bırakmak için yeni sezon öncesi büyük bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda kadrosunda istemediği oyuncuları takasta kullanmak isteyen Kanarya, böylelikle bonservis giderini de azaltmayı hedefliyor. Süper Lig'den iki isim için temaslarını sıklaştıran F.Bahçe, bu isimleri kadrosuna katarken bir oyuncusunu da takasta vermeyi planlıyor. İşte sarı-lacivertli takımın listesindeki o iki isim ve takasla gönderilecek futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 21.07.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 09:41
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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takas+para...

Cemil Usta Sezonu'nu 7. olarak bitiren Fenerbahçe'de tüm gözler transfere çevrilmiş durumda...

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takas+para...

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, maliyeti azaltmak için bazı oyuncularını takasta kullanmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takas+para...

Bu kapsamda sarı-lacivertliler Alpaslan Öztürk için sonunda harekete geçerken, bir oyuncusunu da Göztepe'ye önerdi.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takas+para...

Fanatik'in haberine göre; Bu sezon takımın en iyilerinden biri olan başarılı oyuncu için Göztepe'ye Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra 1 milyon Euro (7 milyon 860 bin TL) önerildi.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takas+para...

Alpaslan'ın Sarı-Lacivertliler'e imza atmayı çok istediği öğrenildi. Kulüplerin anlaşması halinde 27 yaşındaki savunmacıyla yapılacak pazarlıkların kısa sürmesi bekleniyor.

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