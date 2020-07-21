Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takas+para...

Cemil Usta Sezonu'nu 7. olarak bitiren Fenerbahçe'de tüm gözler yeni sezon öncesi yapılacak transferlere çevrilmiş durumda... Sarı-lacivertliler son iki sezondur alınan başarısız sonuçları geride bırakmak için yeni sezon öncesi büyük bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda kadrosunda istemediği oyuncuları takasta kullanmak isteyen Kanarya, böylelikle bonservis giderini de azaltmayı hedefliyor. Süper Lig'den iki isim için temaslarını sıklaştıran F.Bahçe, bu isimleri kadrosuna katarken bir oyuncusunu da takasta vermeyi planlıyor. İşte sarı-lacivertli takımın listesindeki o iki isim ve takasla gönderilecek futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 21.07.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 09:41 ABONE OL