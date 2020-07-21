Fenerbahçe'den ayrılanlar şov yaptı! Yeni takımlarında...

Fenerbahçe kulüp tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirirken, sarı-lacivertliler büyük bir pişmanlık yaşıyor. Kanarya'dan sezon başında ayrılan isimler, yeni takımlarında adeta şov yaptı. İşte o isimler ve istatistikleri...

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Giriş Tarihi: 21.07.2020 11:14 ABONE OL