21 Temmuz 2020, Salı

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Fenerbahçe'den ayrılanlar şov yaptı! Yeni takımlarında...

Fenerbahçe kulüp tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirirken, sarı-lacivertliler büyük bir pişmanlık yaşıyor. Kanarya'dan sezon başında ayrılan isimler, yeni takımlarında adeta şov yaptı. İşte o isimler ve istatistikleri...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 11:14
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Fenerbahçe'den ayrılanlar şov yaptı! Yeni takımlarında...

Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele sarı lacivertlilerin 2-0'lık mağlubiyeti ile sonuçlanmıştı.

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Fenerbahçe'den ayrılanlar şov yaptı! Yeni takımlarında...

Maç sonrasında kırmızı kart gören Vedat Muriqi çokça eleştirilirken, oyuncuların formsuz ve isteksiz tavrı da taraftarları adeta çıldırtmıştı.

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Fenerbahçe'den ayrılanlar şov yaptı! Yeni takımlarında...

Bu sezon kanatlar Garry Rodrigues - Deniz Türüç ikilisinden verim alamayan Kanarya, orta sahada da etkili olamayınca gol yollarında etkisiz kalınmıştı.

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Fenerbahçe'den ayrılanlar şov yaptı! Yeni takımlarında...

GÖNDERİLENLER ŞOV YAPTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de oynadığı süre zarfında eleştirilen bir diğer isimler, mevcut kadroda bulunanlar olmuştu.

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Fenerbahçe'den ayrılanlar şov yaptı! Yeni takımlarında...

Sarı lacivertliler, 2018-19 sezonunu 6. sırada sonlandırırken, gönderilenlerin dudak uçuklatan gol - asist rakamları herkesi şaşırttı ve 'hata kimde?' sorusunu sordurttu. İşte o rakamlar...

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