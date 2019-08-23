23 Ağustos 2019, Cuma
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Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
Süper Lig'in 2. haftasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak bir maç futbolseverleri bekliyor. Başakşehir kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Geçen sene şampiyonluğu kıl payı kaçıran Başakşehir ve bu sene lige iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'nin maçı heyecanla beklenirken, iki takımın da 11'leri netleşti. Kritik sakatlıkların bulunduğu maç öncesinde iki teknik adam da sürpriz kararlara imza atacak.
Giriş Tarihi: 23.08.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 11:07
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