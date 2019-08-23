23 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Süper Lig'in 2. haftasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak bir maç futbolseverleri bekliyor. Başakşehir kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Geçen sene şampiyonluğu kıl payı kaçıran Başakşehir ve bu sene lige iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'nin maçı heyecanla beklenirken, iki takımın da 11'leri netleşti. Kritik sakatlıkların bulunduğu maç öncesinde iki teknik adam da sürpriz kararlara imza atacak.

Giriş Tarihi: 23.08.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 11:07
  • 1
  • 34
Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Süper Lig'de ilk haftanın lideri Fenerbahçe, bu hafta Medipol Başakşehir'e konuk oluyor.

  • 2
  • 34
Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Abdullah Avcı'nın gitmesi sonrasında Okan Buruk ile anlaşan Başakşehir, ilk haftayı mağlubiyetle kapatmıştı.

  • 3
  • 34
Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Başakşehir, güçlü rakibi karşısında galibiyeti kovalayacak.

  • 4
  • 34
Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Fenerbahçe ise ilk haftada yakaladığı havayı kaybetmek istemiyor.

  • 5
  • 34
Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Merakla beklenen Başakşehir - Fenerbahçe maçının 11'leri de netleşmeye başladı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör