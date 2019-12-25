25 Aralık 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Roma'lı yıldızın transferini bitiriyor! Herkes Kolarov'u beklerken...

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte oyuncu arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle takımı güçlendirip sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla başlama planları yapan sarı-lacivertliler, Milan forması giyen sol bek Ricardo Rodriguez'in ardından bir transferi daha imza aşamasına getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 01:11 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 07:37
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Fenerbahçe Roma'lı yıldızın transferini bitiriyor! Herkes Kolarov'u beklerken...

Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Ülker Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

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Fenerbahçe Roma'lı yıldızın transferini bitiriyor! Herkes Kolarov'u beklerken...

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertliler, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta zorlu rakibini Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç'in golleriyle devirmeyi başardı.

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Fenerbahçe Roma'lı yıldızın transferini bitiriyor! Herkes Kolarov'u beklerken...

Ligin 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor'u yenerek ligin ilk yarısını moralli kapatmak isteyen Kanarya'da ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verildi.

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Fenerbahçe Roma'lı yıldızın transferini bitiriyor! Herkes Kolarov'u beklerken...

FFP nedeniyle kiralık oyunculara yönelecek olan Fenerbahçe, Alper Potuk ve Mehmet Ekici gibi kadroda düşünülmeyen isimleri satarak transfer için kaynak yaratmaya çalışacak.

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Fenerbahçe Roma'lı yıldızın transferini bitiriyor! Herkes Kolarov'u beklerken...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda sarı-lacivertlilerin adı Ricardo Rodriguez, Ahmed Musa, Bernard Mensah, Pedro ve Jesse Sekidika gibi isimlerle anılıyor.

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