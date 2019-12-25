Fenerbahçe Roma'lı yıldızın transferini bitiriyor! Herkes Kolarov'u beklerken...

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte oyuncu arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle takımı güçlendirip sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla başlama planları yapan sarı-lacivertliler, Milan forması giyen sol bek Ricardo Rodriguez'in ardından bir transferi daha imza aşamasına getirdi. İşte detaylar...