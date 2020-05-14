14 Mayıs 2020, Perşembe

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İşte sözleşme detayları

Yeni sezon için oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş, ilk transfer bombasını patlatıyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmayan hazırlanan siyah-beyazlılar, Kanarya'nın da gündemindeki yıldız isimle anlaşma sağladığı ve sezonun sona ermesiyle birlikte resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 09:10
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İşte sözleşme detayları

Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda eksik olan bölgeler için çalışmalarını sürdürüyor.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İşte sözleşme detayları

Karius'un ayrılmasının ardından öncelik kaleci transferine verilirken, sağ ve sol bek ile kanatlar için de oldukça geniş bir liste hazırlandı.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İşte sözleşme detayları

Transfer komitesi birçok yıldız ismi gündemine alırken, yeni takviyeler için heyecanla bekleyen siyah-beyazlı taraftarlara ilk büyük müjde geldi.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İşte sözleşme detayları

N'SAKALA KARTAL OLDU!

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de çok istediği Alanyasporlu sol bek Fabrice N'Sakala'nın transferini bitirdi.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İşte sözleşme detayları

Kartal, Alanyaspor'la sözleşmesi liglerin bitimiyle sona erecek Demokratik Kongolu yıldızla kesin olarak anlaşmaya vardı.

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