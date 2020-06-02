02 Haziran 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe ara vermeden devam etti! İşte idmandan kareler

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlatılması kararının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde kampa giren Fenerbahçe, çalışmalarına ara vermeden devam etti. Sarı-lacivertliler antrenmanın son bölümünde taktik çalıştı.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 14:32
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Fenerbahçe ara vermeden devam etti! İşte idmandan kareler

Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde saat 11.00'de antrenmanlarına başladı.

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Fenerbahçe ara vermeden devam etti! İşte idmandan kareler

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman; pas, çabukluk ve bitiricilik çalışmalarıyla devam etti.

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Fenerbahçe ara vermeden devam etti! İşte idmandan kareler

İdmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

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Fenerbahçe ara vermeden devam etti! İşte idmandan kareler

İşte antrenmandan kareler...

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Fenerbahçe ara vermeden devam etti! İşte idmandan kareler
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