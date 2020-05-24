24 Mayıs 2020, Pazar

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Lugano'dan derbi itirafı! Neden kılık değiştirdi?

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Lugano, beIN Sports'a öenmli açıklamalarda bulundu. Türkiye günlerini anlatan beIN Sports'a konuşan Uruguaylı yıldız Fenerbahçe - Galatasaray maçını neden kılık değiştirerek tribünde izlediğini de açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.05.2020 22:16 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 22:20
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Lugano'dan derbi itirafı! Neden kılık değiştirdi?

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde ortaya koyduğu futbolun yanı sıra hırsı ve özverisiyle de dikkat çeken ve taraftarların sevgisini kazanan Diego Lugano, Türkiye kariyerinde unutamadığı anılarını beIN Sports'a anlattı.

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Lugano'dan derbi itirafı! Neden kılık değiştirdi?

Futbola 2018 yılında veda eden Uruguaylı efsane futbolcu, Fenerbahçe'den ayrılıp PSG'ye transfer olduğu gün yaşadığı ilginç olayın kendisini hala şaşırttığını söyledi.

İşte Lugano'nun sözlerinden satır başları...

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Lugano'dan derbi itirafı! Neden kılık değiştirdi?

"FUTBOL HAYATIMIN EN GÜZEL 5 YILINI F.BAHÇE'DE GEÇİRDİM"

Fenerbahçe ile ilgili söyleyebileceğim çok şey var. Güney Amerika'da bütün röportajlarda Fenerbahçe yıllarımdan övgü ve mutlulukla bahsediyorum. Benim futbol hayatımın belki de en güzel 5 senesini geçirdim. Muhteşem atmosferde oynadım. Çok büyük zaferler kazandık. Üzüntüler, mutluluklar oldu.

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Lugano'dan derbi itirafı! Neden kılık değiştirdi?

Yeni bir kültür ve yeni bir hayatı zevkle yaşadım. Bu kültürü yaşamak çok önemliydi. Türk kültürü özellikle. Sporcu olarak çok şey öğrendim. Fenerbahçe ve Türkiye aklımın her zaman en güzel köşesinde kalacaktır. Türkiye'ye her zaman ziyarette bulunuyorum.

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Lugano'dan derbi itirafı! Neden kılık değiştirdi?

"TARAFTARLARLA ŞARKILAR SÖYLEDİM"

Kılık değiştirerek Türkiye'de izlediği maç hakkında konuşan Lugano, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden önce sokaklarda taraftarlarla şarkılar söyledim, beni tanımadılar. O atmosferi ve o tutkuyu yaşadım. Derbi tutkusunu yaşamak hayallerimi süsleyen bir olaydı." ifadelerini kullandı.

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