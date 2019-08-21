Fenerbahçe'de sürpriz transfer! İşte bonservis bedeli

Süper Lig'e rakibi Gazişehir Gaziantep'i 5-0'lık gibi farklı bir skorla mağlup ederek taraftarını mest ederek başlayan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da son hızla devam ediyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gerçekleşmek üzere...