21 Ağustos 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'de sürpriz transfer! İşte bonservis bedeli

Süper Lig'e rakibi Gazişehir Gaziantep'i 5-0'lık gibi farklı bir skorla mağlup ederek taraftarını mest ederek başlayan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da son hızla devam ediyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gerçekleşmek üzere...

Giriş Tarihi: 21.08.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 11:44
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Fenerbahçe'de sürpriz transfer! İşte bonservis bedeli

Yeni sezona 5-0'lık Gazişehir galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de, ikinci haftada oynanacak Başakşehir maçının hazırlıklarına başlandı.

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Fenerbahçe'de sürpriz transfer! İşte bonservis bedeli

Sarı-lacivertliler bir yandan bu zorlu sınava hazırlanırken, diğer yandan da yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz transfer! İşte bonservis bedeli

Ülkemizde transfer döneminin kapanacağı 2 Eylül tarihine kadar zamanı olduğunu düşünen yönetim, ince eleyip sık dokuyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz transfer! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'nin, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda stoper, sol bek ve orta saha transferi yapması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz transfer! İşte bonservis bedeli

Başkan Ali Koç da yaptığı açıklamada iki stoper ve bir orta saha alınacağını belirtmiş, bu ifadesinden sonra Zanka transferi gerçekleşmişti.

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