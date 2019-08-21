21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de sürpriz transfer! İşte bonservis bedeli
Süper Lig'e rakibi Gazişehir Gaziantep'i 5-0'lık gibi farklı bir skorla mağlup ederek taraftarını mest ederek başlayan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da son hızla devam ediyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gerçekleşmek üzere...
Giriş Tarihi: 21.08.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 11:44
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