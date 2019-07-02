Fenerbahçe'den çifte bomba! Gustavo ile birlikte o da gelecek

Gelecek sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Mehmet Topal'ın ayrılığı sonrası ön libero arayışı içerisine giren sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen Luiz Gustavo ile anlaşma sağladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda girişimlerine devam eden Damien Comolli, Fransız ekibinden Gustavo ile birlikte bir yıldızı daha getirecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.07.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 12:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





