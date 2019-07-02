02 Temmuz 2019, Salı

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Fenerbahçe'den çifte bomba! Gustavo ile birlikte o da gelecek

Gelecek sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Mehmet Topal'ın ayrılığı sonrası ön libero arayışı içerisine giren sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen Luiz Gustavo ile anlaşma sağladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda girişimlerine devam eden Damien Comolli, Fransız ekibinden Gustavo ile birlikte bir yıldızı daha getirecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.07.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 12:14
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Fenerbahçe'den çifte bomba! Gustavo ile birlikte o da gelecek

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den çifte bomba! Gustavo ile birlikte o da gelecek

Murat Sağlam, Max Kruse ve Allahyar Sayyadmanesh transferlerini açıklayan sarı-lacivertliler, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'den çifte bomba! Gustavo ile birlikte o da gelecek

Dört koldan takviye çalışmalarına devam eden ve her mevkiye oyuncu bakan Kanarya'da gündem ön libero transferi...

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Fenerbahçe'den çifte bomba! Gustavo ile birlikte o da gelecek

Mehmet Topal ile yollarını ayırdıktan sonra orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Marsilya'da oynayan Luiz Gustavo'yla ilgilenirken, Damien Comolli'nin Brezilyalı futbolcu için Fransa'ya gideceği fakat transfer görüşmelerinin sadece Gustavo ile sınırlı kalmayacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe'den çifte bomba! Gustavo ile birlikte o da gelecek

Orta sahanın hemen hemen her bölgesinde oynama kabiliyetine sahip olan Gustavo için Andoni Zubizaretta ile masaya oturan Comolli'nin 31 yaşındaki yıldıza 5 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi.

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