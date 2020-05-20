20 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe idmanında o kare dikkat çekti! Corona virüsü...

Süper Lig'in yeniden başlaması kararının ardından antrenmanlarına başlayan Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gruplar halinde idmanlarına devam eden sarı-lacivertlilerde çalışma öncesinde tüm malzemelerin özenle dezenfekte edildiği dikkat çekti. İşte antrenmandan kareler...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 16:30
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Fenerbahçe idmanında o kare dikkat çekti! Corona virüsü...

İşte sarı-lacivertlilerin gerçekleştirdiği idmandan kareler...

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Fenerbahçe idmanında o kare dikkat çekti! Corona virüsü...
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Fenerbahçe idmanında o kare dikkat çekti! Corona virüsü...
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Fenerbahçe idmanında o kare dikkat çekti! Corona virüsü...
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Fenerbahçe idmanında o kare dikkat çekti! Corona virüsü...
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