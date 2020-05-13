13 Mayıs 2020, Çarşamba

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Frey'den flaş Fenerbahçe sözleri! Geri dönecek mi?

Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve Almanya 2. Lig ekiplerinden FC Nürnberg'de kiralık olarak forma giyen Michael Frey'den flaş açıklamalar geldi. 25 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili konuştu. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 21:30 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 21:38
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Frey'den flaş Fenerbahçe sözleri! Geri dönecek mi?

Fenerbahçe'den kiralık olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de oynayan Michael Frey, gelecek sezon tekrar Fenerbahçe'de oynayıp oynamayacağını bilmediğini ve kendisiyle kimsenin temasa geçmediğini söyledi.

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Frey'den flaş Fenerbahçe sözleri! Geri dönecek mi?

"BENİ KİMSE ARAMADI"
Fenerbahçe'den kimse şu ana kadar benimle temasa geçmedi. Şu anda Nürnberg'e odaklanmış durumdayım. Burada mutluyum ve ligi iyi bir şekilde bitirmek istiyorum.

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Frey'den flaş Fenerbahçe sözleri! Geri dönecek mi?

FENERBAHÇE'YE DÖNECEK Mİ?
Geleceğimle ilgili sakinim, bir endişem yok. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum her gün, evde çalışmalarımı yapıyorum.

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Frey'den flaş Fenerbahçe sözleri! Geri dönecek mi?

Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceğimi, Nürnberg'de kalıp kalmayacağımı düşünmüyorum şu anda.


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Frey'den flaş Fenerbahçe sözleri! Geri dönecek mi?

"FUTBOLDAN GÜZELİ YOK"
"Ligin tekrar başlıyor olmasından gerçekten mutluyum. Dünyada futbol oynamaktan daha güzel bir şey yok. Sahaya çıkıp tekrar kendimi göstermek için can atıyorum"

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