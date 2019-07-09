09 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir transferin daha bitmesi an meselesi. Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın da peşinde olduğu yıldız futbolcu için girişimlerini artırdı ve transferde sona geldi. Milli futbolcu için yapılan 5 milyon Euro'luk teklif kabul edildi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 09.07.2019 15:53 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 15:53
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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi Fenerbahçe transferde gaza bastı.

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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı

Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, transferde bir bombaya daha imza atmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcunun kulübüyle anlaşma sağladı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı

Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Vedat Muriç ve Altay Bayındır'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı

Son olarak dün gece geç saatlerde Altay Bayındır'ı resmen açıklayan sarı-lacivertliler, Deniz Türüç transferinde de sona geldi.

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