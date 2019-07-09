09 Temmuz 2019, Salı

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Elif Elmas Napoli yolunda! İşte bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor... Anlaştığı isimlere bir bir imza attıran sarı-lacivertliler, bir yandan da oyuncu göndermenin hesaplarını yapıyordu. Fenerbahçe'ye müjdeli haber İtalya'dan geldi. Sky Sport'un haberine göre Fenerbahçe, tarihi bir bonservis bedeli kazanmaya hazırlanıyor...

Giriş Tarihi: 09.07.2019 16:02
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Elif Elmas Napoli yolunda! İşte bonservis bedeli...

Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor. Son olarak Altay Bayındır ve Vedat Muriç'i transfer ederek takımını iyice kuvvetlendiren sarı-lacivertliler, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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Elif Elmas Napoli yolunda! İşte bonservis bedeli...

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe, Kolarov, Garry Rodrigues, Fejsa, Kjaer, Konoplyanka, Deniz Türüç ile ilgilenirken, bir forvet transferi daha yapmak istiyor.

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Elif Elmas Napoli yolunda! İşte bonservis bedeli...

Sarı-Lacivertliler Skrtel'in durumuna göre Kjaer transferinde ilerlemeyi planlıyor...

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Elif Elmas Napoli yolunda! İşte bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de ilgilenilen oyuncuların bonservisinin ellerinde olmaması, Kanarya'yı oyuncu satışına yönlendirdi.

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Elif Elmas Napoli yolunda! İşte bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de en çok merak edilen sorulardan birisi Eljif Elmas'ın takımda kalıp kalmayacağıydı...

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