Elif Elmas Napoli yolunda! İşte bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor... Anlaştığı isimlere bir bir imza attıran sarı-lacivertliler, bir yandan da oyuncu göndermenin hesaplarını yapıyordu. Fenerbahçe'ye müjdeli haber İtalya'dan geldi. Sky Sport'un haberine göre Fenerbahçe, tarihi bir bonservis bedeli kazanmaya hazırlanıyor...